Diete dei vip: tutte le trasformazioni più incredibili delle star

Tanti i vip che negli anni hanno cambiato il proprio aspetto, perdendo peso e seguendo diete rigorose: quali sono i segreti delle star?

Anche ai vip piace cambiare: sono tante le star che hanno seguito una dieta ferrea e praticato tanta attività fisica per rivoluzionare il proprio aspetto. Molti i vip che hanno cambiato il proprio corpo semplicemente modificando la propria routine. Di chi si tratta?

Le diete dei vip: tutte le star che hanno rivoluzionato il proprio aspetto

Adele, cantante dal talento senza pari, ha completamente cambiato forme nell’arco della propria carriera. Tutti la ricordano con qualche chilo in più, ma dopo aver seguito la dieta Sirt ha perso molti chili. Ora sembra davvero un’altra persona.

A proposito di musica: chi ricorda Alessandra Amoroso con qualche chilo in più? Oggi la vincitrice di Amici è in splendida forma, sebbene abbia svelato di non seguire un rigido regime alimentare, ma si limiterebbe a tanta attività fisica.

Lo stesso vale per Noemi, ex concorrente di X Factor e oggi cantante tra le più amate del nostro Paese. Non sentendosi più a suo agio nel proprio corpo, l’artista romana ha deciso di cambiare, seguendo una dieta ben precisa. A colazione yogurt magro, crusca e tè verde, per pranzo riso a pasta integrale accompagnati da verdure e bresaola o salmone alla piastra a cena, a cui ha aggiunto tanto fitness.

Ad aver perso peso rispetto ai suoi esordi (come ricorderanno i fan di una vita) è stato anche Marco Mengoni, oggi amatissimo e di grande successo.

I fan sanno bene che Tiziano Ferro ha avuto problemi con il proprio corpo: oggi, visibilmente dimagrito, il famoso cantante di Latina appare felice e sempre sorridente.

Ad aver rivoluzionato il proprio corpo è anche Valerio Scanu: l’ex concorrente di Amici è dimagrito e ha davvero cambiato il suo aspetto fisico.

Non solo: impossibile non notare la perdita di peso di Max Pezzali, celebre cantante degli 883 che con i suoi brani – anche da solista – ha fatto innamorare intere generazioni.

È diventata amante del fitness anche Rebel Wilson. L’attrice, infatti, ha perso molti chili e il suo aspetto è davvero rivoluzionato.

Se si ripescano le foto di quando era solo un ragazzo si nota il netto cambiamento di Fabrizio Bracconeri, che negli anni ha perso molti chili.

Il tanto allenamento ha fatto cambiare fisico anche a Geppi Cucciari. Negli ultimi anni, infatti, la famosa comica e conduttrice è apparsa visibilmente dimagrita.

Molto dimagrito anche Joe Bastianich, che negli anni si è riscattato da un’infanzia che non sempre è stata facile (anche a causa del peso).

Dimagrita anche la star del Natale (e non solo), Mariah Carey.

Christina Aguilera, star del pop, perde peso e il suo aspetto è davvero rivoluzionato.