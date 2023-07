Diete, il nutrizionista Bartolozzi: basta effetto Yo-Yo

Roma, 25 lug. (askanews) – Paolo Bartolozzi è uno sportivo e nutrizionista che negli anni si

è dedicato allo studio del metabolismo Pre e Post attività fisica in modo da abituare il corpo gradualmente, senza che questo subisca l’effetto Yo-Yo dovuto ad attività fisica intensa prima

dell’estate o subito dopo le festività natalizie che sono i periodi principali in cui le persone, per la paura della prova bikini o per il senso di colpa post abbuffate natalizie, corrono ai ripari con metodi che influiscono negativamente sul

metabolismo e sulla propria psiche.

Paolo Bartolozzi nutrizionista e ideatore dieta

di.ve.r.s.a.:

“Il metodo Dieta Diversa non vuole infatti lavorare solo per un mese e poi ci dimentichiamo la dieta. Noi abbiamo un metodo che ci segue stagionalmente, l’estate andiamo a privilegiare il

dimagrimento, l’idratazione, con un’alimentazione particolare per questo periodo. In autunno dovremo invece rinforzare il sistema immunitario. In inverno poi ci dedicheremo al miglioramento della flora batterica intestinale. Quindi noi vogliamo stimolare le persone a seguire sempre un determinato regime che ti porterà dei benefici”.

E quali sono questi benefici?

“Noi nutrizionisti, dietisti, normalmente siamo abituati a pensare al bisogno fisico del corpo, bisogno fisiologico, servono queste cose per poter alimentare e far funzionare il corpo. Ma

vanno soddisfatti anche altri bisogni che sono quelli psicologici e relazionali, due sfere fondamentali. Riuscire a gestire queste

due sfere ti porta ad avere una dieta che riesci a seguire, evitando gli adattamenti a cui si va incontro facendo una delle solite diete”.

Come avvicinarsi allora a questo metodo?

“Quello che ho voluto è permettere a più persone possibile di capire il metodo e di capire che possiamo fare la dieta ed esseresereni nella vita di tutti i giorni. E’ possibile. Abbiamo un

sito www.dietadiversa.it e .Com, e un libro dettagliato. Poi c’è l’app dieta diversa, gratuita, in cui si possono trovare tutte le diete stagionali, potendo anche da soli usufruire dei benefici del metodo”.