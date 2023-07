in fin di vita. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Difende la moglie dopo una lite in strada a Offlaga (Brescia), uomo in fin di vita

Sta lottando tra la vita e la morte in ospedale il 65enne che ha difeso sua moglie durante una lite in strada. Nella serata di mercoledì 26 luglio, a Offlaga, in provincia di Brescia, è scoppiata una furiosa discussione tra una donna che stava guidando un’auto e un uomo, anche lui di 65 anni, in sella alla sua bicicletta. Il litigio, sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, sarebbe scoppiato proprio a causa della viabilità.

Conclusa la parentesi relativa all’animato confronto su temi stradali, la protagonista della vicenda è tornata a casa e ha raccontato quanto le era successo al marito. L’uomo, ascoltato il racconto, è uscito di casa per andare a cercare il ciclista. Trovato il coetaneo, i due hanno cominciato a insultarsi a vicenda fino a quando le parole non si sono tramutate in violenza fisica.

Durante la discussione, il marito della donna è stato colpito con uno schiaffo talmente forte da fargli perdere l’equilibrio e farlo cadere a terra, battendo bruscamente la testa sull’asfalto.

Il ricovero in ospedale, l’operazione d’urgenza e le indagini

Tornato a casa, le condizioni di salute del 65enne sono gradualmente peggiorate con il trascorrere delle ore. È stato, infine, proprio l’uomo a chiedere il ricovero in ospedale. Al momento, si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia.

Arrivato presso il nosocomio, il paziente è stato visitato e sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico causa della severa emorragia cerebrale che gli è stata diagnosticata.

A seguito del drammatico episodio, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno aperto un’inchiesta la fine di determinare l’esatta dinamica della vicenda.