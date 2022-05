Il leader di Kiev da remoto a Washington: “Siamo un popolo di difensori e difendiamo la libertà di ogni nazione come durante la Seconda Guerra Mondiale”

In un video messaggio alla serata di gala dell’Atlantic Council in corso a Washington Volodymyr Zelensky ha spiegato un concetto: “Difendiamo la libertà di ogni nazione come durante la Seconda Guerra Mondiale”. Il leader di Kiev ha detto che “chi è morto per l’Ucraina è morto per difendere l’Europa intera”.

Poi ha detto: “Gli ucraini difendono la loro terra ma anche l’Europa e tutto il mondo, c’è chi è morto difendendo la nostra terra e difendere la nostra terra vuol dire difendere anche l’Europa”.

“Difendiamo la libertà di ogni nazione”

In quell’occasione era stato premiato anche il premier italiano Mario Draghi e Zelensky ha insistito: “Siamo un popolo di grandi difensori che difendono anche l’Europa. E poi: “Dietro il coraggio e la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di storie vere“.

Poi il ringraziamento che Zelensky ha anche ribadito nel suo consueto videomessaggio notturno: a chi?

Il grazie agli Usa per la legge ad hoc

Agli Usa, che hanno dato il via libera alla legge Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Si tratta della norma che accelera la fornitura di armamenti e aiuti economici a Kiev attaccata dalla Russia di Vladimir Putin. Si tratta di una legge che prende spunto dal famoso Lend-Lease Act messo in atto dagli Usa durante la Seconda guerra mondiale.

Con quello Washington aiutava Londra prima che gli Usa scendessero essi stessi in guerra contro Hitler.