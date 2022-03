Difesa: Airola, '2% Pil per spese militari? Voterò no, ascoltiamo parole Papa'**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Io un odg come quello votato alla Camera" che impegna il governo ad aumentare le spese per la Difesa verso il traguardo del 2% del Pil "o un dl che vada nella stessa direzione al Senato non lo voto e non lo voterò, non mi sento di farlo.

Senza voler interferire col lavoro di Conte, che ha la mia stima e che nei giorni scorsi ha espresso a sua volta pubblicamente dubbi su questo punto. La mia non deve e non vuole essere una riflessione personale, ma indurre il M5S e l'intera Aula del Senato a riflettere sull'opportunità di ripensare a questa spesa che va a bilancio", dunque "finirebbe per gravare sulle casse dello Stato". Lo dice all'Adnkronos il senatore 5 Stelle Alberto Airola.

Che si dice contrario tanto più di fronte a una spesa che finirebbe, a suo avviso, "per danneggiare gli italiani in un momento in cui le priorità del Paese sono ben altre, si pensi solo ai rincari delle bollette e della benzina. La mia è una riflessione ampia, anche di coscienza rispetto alle parole del Papa, alla recentissime parole di oggi del Pontefice, che ci ha ricordato, ancora una volta, che la guerra è contro l'umanità".