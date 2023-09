Difesa: Ambrosi (Fdi), 'Svp prenda distanze da crociata Lana contro Frecce tricolori'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Lanciarsi in una crociata contro le Frecce tricolori fa capire quanto il sindaco di Lana, Harald Stauder, viva probabilmente su un altro pianeta, il pianeta delle polemiche sterili e ridicole, e abbia probabilmente perso il contatto con la sua stessa comunità ...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Lanciarsi in una crociata contro le Frecce tricolori fa capire quanto il sindaco di Lana, Harald Stauder, viva probabilmente su un altro pianeta, il pianeta delle polemiche sterili e ridicole, e abbia probabilmente perso il contatto con la sua stessa comunità di riferimento. Se realmente ascoltasse la propria gente, si renderebbe infatti conto di quanto la perizia, l'abilità, il coraggio dei piloti delle Frecce tricolori siano apprezzati anche da tante e cittadini altoatesini di lingua tedesca. Ma non solo, anche dai numerosi turisti presenti nella nostra regione che a volte accorrono appositamente per l'evento". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia.

"Fa sorridere – prosegue – la miopia e l'ipocrisia del silenzio dello stesso Stauder quando le Frecce tricolori da qualche anno a questa parte sono gli ospiti d'onore della gara di Coppa del mondo in Alto Adige e sorvolano i cieli della Val Gardena e Alta Badia. Tutti dobbiamo lavorare alla convivenza, smussando differenze e valorizzando le tante aperture presenti nella società. Peccato che nel vano tentativo di rincorrere i partiti dell'estrema destra di lingua tedesca si rischi di far compiere all'intera società un percorso di involuzione e non di evoluzione". "Mi auguro che la Svp prenda le distanze da questo sindaco così irrispettoso dei suoi stessi concittadini e così pericolosamente estremista", conclude Ambrosi.