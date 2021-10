Difesa: Biti (Pd), 'bene mostra con Ferrovie su Milite ignoto'

Roma, 31 ott (Adnkronos) – "Il milite ignoto è simbolo straordinario di unità e coesione nazionale e come tale va ricordato, nel centenario del suo spostamento da Aquileia a Roma. Celebrare la forza straordinaria di questo messaggio è un dovere, in particolare in questo momento di profonda trasformazione del nostro Paese.

Un'occasione del genere ci sia di stimolo per rinnovare il patto che ci lega come italiani, con impegno, spirito di servizio e dedizione agli altri". Lo dice la vice presidente dei senatori del Partito democratico Caterina Biti a margine della cerimonia militare e dell'inaugurazione della mostra itinerante sul treno della Memoria a Firenze, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del viaggio del convoglio per trasportare la salma del Milite Ignoto.

"I miei più sinceri complimenti al Ministero della Difesa e a Ferrovie dello Stato per l'imponente ricerca documentale svolta, che consente agli italiani di godere di questa importante mostra itinerante", aggiunge Biti.