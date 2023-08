Difesa: Bonelli-Borrelli (Avs), 'inaccettabile dirigente Fdi esprima stima per Vannacci'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "In un Paese che si definisce civile, i messaggi d'odio e intolleranza come quelli esplicitati dal generale Vannacci sono inaccettabili, rappresentando un insulto ai principi di uguaglianza e rispetto sanciti dalla nostra Costituzione. Questo individuo, con il s...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "In un Paese che si definisce civile, i messaggi d'odio e intolleranza come quelli esplicitati dal generale Vannacci sono inaccettabili, rappresentando un insulto ai principi di uguaglianza e rispetto sanciti dalla nostra Costituzione. Questo individuo, con il suo libro, ha superato ogni limite della decenza, ma il degrado morale non finisce qui: Ciro Vallone, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia a Benevento, sotto un post comparso sulla pagina Facebook de ‘La Nazione’, esprime la sua stima nei confronti di Vannacci, mostrando il vero volto di una parte della classe politica che, anziché lavorare per il bene comune, rincorre un passato di bigottismo e pregiudizi. Come può Fratelli d'Italia, partito che esprime la presidente del Consiglio, tollerare tra le sue file figure come Vallone?". Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Francesco Emilio Borrelli, entrambi deputati di Alleanza Verdi e Sinistra.

"La premier Meloni, in quanto leader di FdI – proseguono i due ecologisti, – ha il dovere di intervenire, esplicitando che tipo di Italia il suo partito aspira a rappresentare e con quali personalità, anziché continuare a strizzare l’occhio a chi raggiunge il proprio quarto d’ora di notorietà attraverso discorsi d'odio e discriminazione". "Non è tempo di mezze misure: il provvedimento di trasferimento che ha raggiunto Vannacci è una beffa, così come lo sono le ammonizioni paternaliste: il generale va radiato dall’Esercito e Vallone dalla politica", concludono Bonelli e Borrelli.