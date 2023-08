Difesa: Bonelli, 'Crosetto ineccepibile, preoccupa silenzio Meloni che non difende suo ministro'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La posizione del ministro Crosetto su Vannacci è ineccepibile, ma preoccupa il silenzio della premier Meloni che ritiene di non dover difendere il proprio ministro. Non c'entra nulla con la libertà di pensiero offendere ebrei, donne, migranti, amb...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "La posizione del ministro Crosetto su Vannacci è ineccepibile, ma preoccupa il silenzio della premier Meloni che ritiene di non dover difendere il proprio ministro. Non c'entra nulla con la libertà di pensiero offendere ebrei, donne, migranti, ambientalisti. Tutto ciò è contro la nostra Costituzione perché il generale è un pubblico ufficiale e deve servire il proprio Paese con disciplina e onore". Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, in un video.