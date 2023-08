Difesa: Bonelli, 'Vannacci sia radiato da esercito, razzismo incompatibile con Costituzione'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Le parole contenute nel libro autoprodotto del comandante Vannacci sono sconcertanti: un’accozzaglia di omofobia, razzismo, negazionismo climatico e maschilismo profondamente dannoso e inaccettabile, ancor più preoccupanti perché provengono da una figura che occupa un ruolo apicale nell'esercito italiano. A Vannacci, che tanto pensa di servire al meglio questo Paese, andrebbe ricordato che la Costituzione italiana si fonda sui principi di uguaglianza, dignità e rispetto per ogni individuo, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione o convinzioni personali. Il razzismo e l'omofobia non sono solo incompatibili con questi valori fondamentali ma sono reati previsti dal nostro ordinamento. Le affermazioni del comandante mettono in discussione la sua idoneità a dirigere l'Istituto geografico militare, ma anche la sua stessa appartenenza alle nostre Forze Armate". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che conclude: "Tali dichiarazioni, messe nero su bianco in un libro-manifesto, sono un'offesa alla Repubblica italiana e ai suoi cittadini. Vannacci va denunciato e radiato immediatamente dall’esercito, così da sgombrare il campo da ogni dubbio: non si può tollerare che teorie razziste e discriminatorie siano diffuse e legittimate da chi rappresenta le istituzioni del nostro Paese".