Difesa: Ceccardi (Lega), 'ho letto estratti libro Vannacci, mi trovano d'accordo'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Del libro del generale Vannacci ho letto alcuni estratti e mi hanno trovato perfettamente d’accordo. Non posso dire se il libro mi sia piaciuto, perché non l’ho ancora letto, di sicuro non mi piace la gogna mediatica. Sono d’accordo quando V...

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Del libro del generale Vannacci ho letto alcuni estratti e mi hanno trovato perfettamente d’accordo. Non posso dire se il libro mi sia piaciuto, perché non l’ho ancora letto, di sicuro non mi piace la gogna mediatica. Sono d’accordo quando Vannacci stigmatizza il green deal, il politicamente corretto, l’ideologia woke che sta arrivando in Italia". Così l’europarlamentare della Lega/gruppo ID Susanna Ceccardi nel corso del dibattito 'Clima, l’estate calda della politica: cosa può fare il Parlamento UE sul cambiamento climatico?', condotto dal giornalista Massimiliano Lenzi, al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lu).

"La libertà di espressione deve essere difesa sempre – ha aggiunto Ceccardi -, non come fa la sinistra che la difende solo quando, ad esempio, il rettore senese Tomaso Montanari si permette di offendere le famiglie dei martiri delle Foibe e gli esuli istriani, una terribile tragedia italiana e una ferita ancora aperta".