Difesa: Ciriani, 'buon lavoro a nuovo prefetto Pordenone Lastella, grazie a Manno'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Voglio sinceramente e sentitamente ringraziare Natalino Manno per il lavoro svolto come Prefetto di Pordenone. In questo anno abbiamo portato avanti una leale e proficua collaborazione su tanti argomenti e questioni importanti che riguardano la nostra provincia, partendo dal carcere passando per l’università, senza mai trascurare la sicurezza e l’immigrazione. Un benvenuto a Pordenone al nuovo Prefetto Michele Lastella, sono certo che saprà ricoprire al meglio il suo incarico". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.