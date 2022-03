Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Anche con me" a palazzo Chigi "c'è stato un incremento" delle spese militari ma "fisiologico. Pensare in breve tempo di raggiungere quel 2 % significa distrarre risorse dagli interessi dei cittadini e spenderle per gli armamenti. Questo non lo permetteremo e per questo insistiamo con il governo".

Così Giuseppe Conte al Tg1.