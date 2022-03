Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Io non ho mai messo in dubbio che gli accordi presi nel 2014 Nato siano da rispettare. Ma la tempistica fa non può essere un dogma indiscutibile. I nostri alleati conoscono la sofferenza dell'Italia dopo due anni di pandemia, le difficoltà maggiori rispetto ad altri Paesi".

Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più.