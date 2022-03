Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Vedere, nonostante i chiarimenti di Draghi su spese militari, che chi ha messo a rischio l'immagine internazionale dell'Italia ora continui a esultare, per non si sa quale vittoria, non fa altro che smascherare quanto basso sia il livello della propaganda".

Lo scrive su Twitter l'eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe Nicola Danti.