Difesa: Donzelli, 'Pd non può avere potere censura più di militari e magistratura'

Forte dei marmi (Lu), 23 ago. (Adnkronos) – "La destra non si sta spaccando, purtroppo in Italia abbiamo una sinistra illiberale che pensa di censurare più dei Tribunali e delle scelte stesse dei militari. Crosetto da ministro ha fatto quello che doveva fare come deve fare un buon ministro, cioè ha chiesto, da uomo delle istituzioni, agli organismi militari di verificare se le cose dette da Vannacci erano o no un'infrazione del regolamento militare. Crosetto ha fatto il suo dovere. Qualcuno ha fatto anche degli esposti, quindi sarà la magistratura che valuterà se Vannacci ha fatto o no dei reati". Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donelli, parlando a Forte dei marmi in occasione della tappa della campagna del partito 'L'Italia vincente'.

"Per il Pd -ha aggiunto- non basta, quindi abbiamo scoperto che in Italia c'è un partito che pensa di poter decidere più della magistratura e all'interno degli organismi militari più dei dipartimenti militari, questo in democrazia non può esistere. Se ne occupa il ministro con i militari, se ne occupa eventualmente la magistratura, non esiste il Pd che ha più potere di censurare della magistratura e dei militari, questo lo combatteremo sempre, questa spocchia e questa arroganza della sinistra di poter decidere cosa si può leggere e cosa non si può leggere, cosa si può scrivere e cosa non si può scrivere è inaccettabile e insostenibile".

"Questo -ha ribadito Donzelli- la combatteremo sempre e difenderemo sempre la libertà di espressione, nel rispetto della legge, di chiunque. Non ho nemmeno letto il libro, ho difeso e difenderò la libertà di espressione soprattutto di chi la pensa diversamente da me a prescindere dai contenuti, perché noi difendiamo la libertà sempre e comunque, a sinistra invece difendono solo la libertà loro o degli altri di dire esattamente le stesse cose che pensa la sinistra e questo noi non lo accettiamo".