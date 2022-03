Difesa: Draghi, 'superare sistema di decisioni nazionali, serve coordinamento Ue'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "C'è un problema prima di tutto: superare l'attuale sistema di decisioni a livello nazionale. Serve un coordinamento e se siamo seri su questo punto della difesa europea, bisogna fare subito un coordinamento per decidere chi, quanto e per cosa si spenda.

Non è uno sforzo impossibile chiedere alla commissione che lo faccia. Bisogna partire da li, altrimento meglio non parlare" di un tema così importante per l'Ue, "non può essere preso alla leggera". Così il premier Mario Draghi alla stampa estera.