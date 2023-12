Difesa elettronica, si consolida la crescita di ELT Group

Roma, 20 dic. (askanews) – La conferma di un trend triennale di crescita del volume ordini e buoni risultati che si legano in particolare al consolidamento del mercato nazionale e alle cooperazioni in ambito europeo: ELT Group, impresa da oltre 70 anni attiva a livello mondiale nei sistemi di difesa elettronica, ha presentato i propri risultati per il 2023. “Si conclude un anno ricco di impegni per ELT Group – ha detto ad askanews Domitilla Benigni, CEO & COO di Elettronica – che in linea con il suo piano strategico Tenet sta ampliando sia l’internazionalizzazione di tutto il gruppo, con nuovi presidi commerciali, con nuove società, nuovi accordi, ma anche linee di prodotto che non rimangono solo nell’ambito della difesa ma vanno nei domini limitrofi come quelli del Cyber EW, Space EW, ma anche della biodifesa”.

I dati parlano dell’aggiudicazione di otto progetti finanziati europei e di una crescita aziendale che si manifesta anche attraverso le imprese partecipate e controllate: nel 2023 l’azienda, in partnership con Lendlease ha dato vita alla newco E4life, che ha l’ambizione di far crescere tecnologicamente e portare con efficacia sul mercato la tecnologia E4Shield per l’inattivazione in aerosol dei virus respiratori. Da ricordare poi anche l’acquisizione di Solynx Corporation e i nuovi investimenti per 50 milioni annui in Ricerca e Sviluppo, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale. “Un anno molto intenso – ha aggiunto Benigni – ma molto sfidante e con grandi risultati, per cui un’acquisizione ordini che sfiora i 300 milioni, così come ricavi in crescita fino a 250 milioni e buoni risultati di performance”.

ELT Group, inoltre, ha visto crescere il numero dei propri dipendenti, con 170 nuovi ingressi, così come l’impegno sul tema della sostenibilità, con nove obiettivi dell’agenda Onu 2023 perseguiti.