Difesa: Faraone (Iv), 'Pd rischia parabola pacifista di Conte'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Un Paese che vuole essere credibile in ambito internazionale rispetta gli impegni, dovrebbero saperlo dalle parti del Pd e anche spiegarlo a Elly Schlein". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

"Non può esistere una proposta politica che contenga contestualmente il sostegno al popolo ucraino dall’invasione russa, anche con l’invio di armi, e la richiesta di rinvio dell’accordo con i Paesi Nato sulle spese militari – prosegue il renziano -. Chiunque, anche il più stolto, capisce che una guerra che ci vede indirettamente coinvolti rende necessario il rafforzamento delle nostre difese militari". "Eviti le segretaria del Pd di inseguire il leader dell'M5S, Giuseppe Conte, ricordi che si tratta di un uomo che decide 'a sensazione' e non in forza di un’idea. Da presidente del Consiglio ha incrementato la spesa militare e da forza di maggioranza relativa del governo Draghi ha votato anche a favore del primo invio delle armi alla resistenza Ucraina. Poi ha deciso di reinventarsi 'pacifista'. Il Pd rischia la stessa parabola, seppur in differita. Spero si fermino in tempo", conclude Faraone.