Difesa: Fassino, 'anche senza M5S c'è maggioranza su spese militari'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Se Il movimento 5 stelle non dovesse votare in Senato l’ordine del giorno sull’aumento delle spese militari, la maggioranza c’è lo stesso”. Così il presidente della commissione esteri alla Camera, Piero Fassino, a Sabato anch’io su Rai Radio1.

“Dobbiamo anche liberarci da questa sindrome per cui da ogni voto dipenda l'esistenza di una maggioranza di governo. L’esistenza di una maggioranza governo è fondata su un programma di ordine generale rispetto a tutti i temi che il paese ha di fronte. Su un singolo tema ci può essere anche una diversità di atteggiamento ma questo non fa venir meno né la maggioranza, né un’alleanza, in questo caso quella tra 5S e Pd”.

"Se l'Europa ritiene di doversi dotare di un sistema di sicurezza proprio è chiaro che bisogna mettere in campo le misure operative e finanziarie adeguate a quell'obiettivo. E sui temi internazionali si gioca l’affidabilità di un paese”.