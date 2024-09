Difesa: Fontana, 'congratulazioni e buon lavoro a Generale Portolano'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Al Generale Luciano Antonio Portolano esprimo le migliori congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a seguito della nomina a nuovo Capo di stato maggiore della Difesa. L'esperienza e la preparazione del Generale sono le migliori premesse per affrontare un inc...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Al Generale Luciano Antonio Portolano esprimo le migliori congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a seguito della nomina a nuovo Capo di stato maggiore della Difesa. L'esperienza e la preparazione del Generale sono le migliori premesse per affrontare un incarico così delicato e complesso, tutelando gli interessi e la sicurezza del Paese. Grazie all'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per il contributo dato e per quanto realizzerà alla Nato". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.