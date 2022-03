Difesa: Fornaro, 'Draghi fa chiarezza, basta balletto ordini del giorno'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "In queste settimane c’è chi ha cercato di sfruttare la tragedia della guerra in Ucraina per meschine attività di propaganda. Si è voluto far credere agli italiani che con un ordine del giorno si fossero decisi aumenti delle spese militari per 18 miliardi.

Non era vero e le parole di oggi del presidente del Consiglio Draghi lo confermano rimettendo le cose al loro posto". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Adesso -aggiunge- occorre un coraggioso passo in avanti sulla politica comune di difesa europea per trovare un corretto equilibrio tra livello di spesa e capacità militare e la sicurezza in relazione ai nuovi scenari geopolitici globali. Si ponga dunque fine al balletto degli ordini del giorno in Parlamento buoni solo per strappare qualche titolo sui media, ma totalmente inutili e disorientanti rispetto all’obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare: il cessate il fuoco immediato e il rilancio di un’azione diplomatica di pace".