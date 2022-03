Difesa: Fratoianni, 'da Pd Alfieri parole intrise di ideologia'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Per il senatore Alfieri del Pd non serve dire spese militari no o spese militari si, e che dobbiamo uscire da un dibattito ideologico. Ebbene non ci sono parole più intrise di ideologia di quelle del senatore e capocorrente del Pd Alfieri sulle spese militari".

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Di ben altre spese pubbliche – prosegue il leader di SI – ha bisogno questo Paese. Non sarebbe male che la politica – conclude Fratoianni – fosse meno subalterna e succube agli interessi delle lobby industriali belliche.”