Difesa: Graziano (Pd), 'bene Crosetto, ora Vannacci si dimetta'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Ho apprezzato la tempestiva iniziativa del ministro Crosetto che spero voglia anche condividere la nostra pressante richiesta di dimissioni del generale Roberto Vannacci da comandante dell’Istituto geografico militare. Le sue parole sono una vergogna che non possiamo in alcun modo giustificare". Così, in un tweet, Stefano Graziano, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Difesa.