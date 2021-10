Difesa, il ministro Guerini in visita all Occar di Bonn

Bonn, 25 ott. (askanews) – Il Ministro Lorenzo Guerini ha visitato a Bonn, in Germania, l organizzazione internazionale OCCAR (Organizzazione Congiunta per la cooperazione in materia di armamenti).

“L’OCCAR – ha dichiarato Guerini – si è affermata, nella sua ormai ventennale attività, come eccellenza europea per il procurement militare nel contesto cooperativo multinazionale, recependo fin dall inizio della politica di Difesa e sicurezza comune europea i concetti che ancora oggi ne sono alla base, relativamente all integrazione delle capacità militari e al rafforzamento di una comune base industriale e tecnologica”.

Il ministro, accolto dall Ammiraglio Matteo Bisceglia, direttore dell organizzazione e accompagnato dall Ambasciatore d Italia a Berlino, Armando Verricchio, ha assistito ad un briefing illustrativo sulle attività dell agenzia.

“Il futuro della Difesa Europea e della sicurezza collettiva per l Italia – ha concluso il ministro – passa per forme di collaborazione multilaterali, e l OCCAR è un importante strumento a disposizione dell Italia e dei principali partener europei in grado di coniugare una comune volontà politica con l efficace attuazione di programmi ed investimenti per il rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche ed industriali”.

L’OCCAR è stato creato nel 1996 da Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna come fase intermedia nella creazione di una vera agenzia per gli armamenti europea. L organizzazione internazionale è stata istituita dai 6 attuali Paesi membri (Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Belgio) ed è aperta, a determinate condizioni, anche ad altri Stati.