Difesa, il ministro Guerini incontra il premier libico Al Dabaiba

Roma, 1 giu. (askanews) – Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato nella giornata di lunedì 31 maggio 2021, al Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma, il primo ministro libico, Abdulhamid Al Dabaiba.

Sul tavolo, la collaborazione tra Italia e Libia e l’importanza strategica che questa riveste anche nel campo della Difesa per entrambi i Paesi che condividono gran parte delle minacce che emergono dallo scenario geopolitico del Mediterraneo, come ha confermato lo stesso Guerini.

Il ministro ha ribadito la volontà della Difesa italiana di mantenere gli impegni nella ricostruzione delle capacità militari libiche nel quadro del processo di sviluppo democratico del Paese e di rivestire un ruolo di rilievo per la stabilità e la sicurezza della Libia, e più in generale dell’area del Mediterraneo.

Al premier Al Dabaiba Guerini ha confermato di voler ancora lavorare assieme alle Forze Armate libiche per la stabilità e la sicurezza del Paese, per combattere il terrorismo e migliorare il controllo del territorio.

L’Italia è protagonista in particolare sul versante marittimo con l’Operazione IRINI che sta contribuendo all implementazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza garantendo la salvaguardia della vita in mare ed il controllo delle acque libiche.

Dal 2020 la collaborazione bilaterale nel campo della Difesa ha compiuto un significativo passo in avanti con la definizione di un piano di cooperazione che abbraccia vari settori, per i quali Guerini ha confermato la volontà italiana di un rafforzaamento in tempi brevi: dalla formazione, alle attività di sminamento umanitario, alla collaborazione con la Marina libica nello sviluppo della sorveglianza marittima e nello scambio di informazioni, anche nell ottica di prevenire possibili incidenti in mare, fino alla sanità militare.

Per quest ultimo settore, anche sulla base delle richieste libiche, Guerini ha confermato la validità dell Ospedale da campo di Misurata e la volontà di rendere disponibili le sue capacità a favore della popolazione locale e per le attività di formazione dei medici militari libici