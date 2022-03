Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "La scelta fatta dalla grande maggioranza dei deputati it. di votare a favore della richiesta di aumentare le spese militari per me è un errore clamoroso. In un Paese, il nostro, che si è divertito a vendere armi alla #Russia di #Putin per anni servirebbero ben altre strategie".

Così l'eurodeputato Pd, Pierfrancesco Majorino, su twitter.