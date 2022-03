Roma, 31 mar (Adnkronos) – "Non è il momento delle polemiche, il Pd ha lavorato per tenere unita la maggioranza, perché è fondamentale sostenere l’azione del governo Draghi. Oggi abbiamo approvato un provvedimento importante per la difesa dell’Ucraina e aiutare le donne e i bambini di quel paese a scappare dalla guerra”.

Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte.