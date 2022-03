Roma, 30 mar (Adnkronos) – "Conte attuale leader del M5S metterebbe in crisi il Presidente del Consiglio Conte per l’aumento delle spese militari, che sono cresciute durante i suoi esecutivi?”. Lo ha detto il senatore Pd Andrea Marcucci durante un collegamento con l’Aria che tira su La7.

“La posizione del M5S per me è incomprensibile, bisogna portarli a ragionare, mettere in crisi la maggioranza ed il governo in questa situazione sarebbe da pazzi”, ha aggiunto.