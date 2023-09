Difesa: Mattarella ad esercitazione Lagunari, grazie per impegno per sicurezza e pace'

Difesa: Mattarella ad esercitazione Lagunari, grazie per impegno per sicurezz...

Cagnano Varano (Fg), 28 set. (Adnkronos) – "Grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata questa mattina, esemplare e significativa, motivo di grande apprezzamento, non soltanto per questa manifestazione, per questo momento così impegnativo e significativo, ma per l'attività che svolgete costantemente, per l'impegno, per la dedizione all'Italia". Lo ha espresso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina ha assistito a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, all'esercitazione 'Leone Alato' del Reggimento Lagunari 'Serenissima'.

Il Capo dello Stato ha espresso "i complimenti per l'efficienza e anche per l'integrazione dei reparti dell'Esercito che hanno manifestato questa mattina ancora una volta capacità di integrazione e collaborazione integrata, efficiente. Un saluto ai Lagunari: siete una specialità formalmente giovane, 72 anni dalla costituzione, in realtà la vostra storia, la vostra esperienza, la vostra tradizione nasce tanti secoli fa, dai Fanti del mare del 1200 a Venezia e ne avete segno nella vostra uniforme e nel saluto 'San Marco'. Avete reso onore a questa lunga storia come dimostra anche la medaglia d'oro al valore dell'Esercito ottenuta in Iraq".

"Per tutte queste ragioni -ha concluso Mattarella- esprimo grande riconoscenza all'Esercito, a tutte le sue componenti, a tutti i suoi reparti, ai Lagunari quest'oggi particolarmente, con riconoscenza per quanto fate tutti quanti, giorno per giorno, per la sicurezza e la pace del nostro Paese, per la pace in Italia e la sua sicurezza".