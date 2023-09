Difesa: Mattarella, 'esempi marinai solido riferimento per futuro'

Difesa: Mattarella, 'esempi marinai solido riferimento per futuro'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "L’Associazione nazionale marinai d’Italia, custode della storia e delle tradizioni marinare, nel corso della sua ultracentenaria esistenza ha assicurato, con continuità, un rilevante contributo professionale e umano verso la collettività, c...

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "L’Associazione nazionale marinai d’Italia, custode della storia e delle tradizioni marinare, nel corso della sua ultracentenaria esistenza ha assicurato, con continuità, un rilevante contributo professionale e umano verso la collettività, con una preziosa opera di coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché gli esempi ereditati dalle genti di mare possano costituire solido riferimento per il loro futuro". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati.

"La tradizionale manifestazione di raduno, che costituisce un momento di incontro tra marinai in servizio e in congedo, riunisce attorno a questo nucleo fondante -ricorda il capo dello Stato- tutti coloro che si riconoscono nello spirito, nell’etica e nelle tradizioni della Marina e che intendono promuovere quella cultura marittima che vede l’Italia protagonista".

"In occasione del 21/mo Raduno nazionale dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, il mio commosso pensiero va a tutti i marinai di ogni ordine e grado, militari e civili, che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. È ancora forte la commozione della celebrazione dell’80/mo anniversario dell’affondamento della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, durante la quale si è percepita la forza dell’abbraccio di tutti i marinai nei confronti dei loro colleghi tragicamente scomparsi. Con sentimenti di apprezzamento per l’opera prestata, rivolgo a lei presidente e a tutti i Marinai d’Italia convenuti nella splendida cornice di Pisa, una delle Repubbliche marinare, il mio caloroso saluto e l’augurio -conclude Mattarella- per la piena riuscita della manifestazione".