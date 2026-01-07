Difesa, Maullu (FdI): L'Italia resta nel peacekeeping

Roma, 7 gen. (askanews) – “L’ammodernamento delle Forze armate è destinato ad accelerare, in linea con i parametri Nato. Non è realistico pensare che alcuni Paesi europei possano investire cifre molto elevate nella difesa mentre l’Italia, che affronta esigenze non minori, resti indietro”. Lo ha detto l’Onorevole Stefano Maullu (FdI), componente della Commissione Difesa della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV.

Maullu sottolinea che “l’Italia può competere sul piano industriale, a partire da Leonardo, un grande gruppo in grado di interfacciarsi con il mercato statunitense”. Tuttavia, aggiunge, “serve un quadro strategico il più possibile dettagliato sugli scenari da affrontare, in una fase in cui i conflitti combinano modelli tradizionali e tecnologie avanzate, come nel caso dei droni”. Sulla postura internazionale, Maullu chiarisce che “l’Italia mantiene un approccio distinto: svolge attività di peacekeeping e addestramento delle forze locali, senza prevedere l’invio di truppe. La nostra attenzione resta concentrata sul Nord Africa e sul Medio Oriente, anche attraverso il Piano Mattei, con un’impostazione diversa rispetto ad altri Paesi europei”. Secondo Maullu, “gli investimenti in difesa devono inserirsi in una strategia volta a creare standard uniformi funzionali alla deterrenza. Alla luce di questi fattori – conclude – e considerando l’età media delle Forze armate, sarà necessario rafforzare gli arruolamenti, puntando su qualità, formazione e sviluppo delle forze di riserva, affinché il personale sia in grado di utilizzare i nuovi strumenti e i nuovi sistemi d’arma”.