Difesa: Mulè, 'da M5S falsità e numeri a caso, grave irresponsabilità'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Raccontare falsità sulle spese militari e dare numeri a caso, come se il M5s stesse giocando a tombola, è un atto di grande irresponsabilità verso l’Italia e la proiezione che il paese stesso ha nel mondo". Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia.

"I numeri sono i migliori amici della verità e i peggiori nemici della menzogna. Inoltre, non è vero che nel decreto Ucraina si parli di aumentare le spese militari così come del 2 per cento da destinare alla Difesa. C’è anche un’altra cosa sulla quale è importante fare chiarezza: le spese militari aumenteranno in rapporto alla crescita del Pil e l’impegno a raggiungere il 2 per cento non è immediato ma graduale".

"L’obiettivo del 2 per cento del Pil entro il 2028 non è la notizia dell’ultima ora annunciata dal Ministro Guerini e che i cinque stelle vorrebbero sbandierare come una vittoria.

Lo stesso Guerini lo aveva già detto a novembre del 2019. Ciò è stato ripetuto nel tempo in ogni modo possibile ed è anche scritto nel documento programmatico pluriennale della Difesa”.