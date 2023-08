Difesa: Orfini a Salvini, 'chi non crede in Costituzione non può difendere Paese'

Difesa: Orfini a Salvini, 'chi non crede in Costituzione non può ...

Difesa: Orfini a Salvini, 'chi non crede in Costituzione non può ...

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Chi deve difendere la nostra Repubblica non può esprimere idee in contrasto con la nostra Costituzione. È abbastanza semplice, persino per uno come Salvini. Come è semplice capire il da farsi: fuori dall'esercito chi non crede nei valori co...