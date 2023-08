Difesa: Paglia (Avs), 'destra condivide parole Vannacci'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Se l’ultimo dipendente del più piccolo Comune italiano scrive un commento che non condividono, quelli della destra ne chiedono licenziamento immediato e lapidazione. Se però un generale dell’Esercito lancia una crociata omofoba, sessista, r...

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "Se l’ultimo dipendente del più piccolo Comune italiano scrive un commento che non condividono, quelli della destra ne chiedono licenziamento immediato e lapidazione. Se però un generale dell’Esercito lancia una crociata omofoba, sessista, razzista e antisemita, in questo Paese può accadere che, troppi, esponenti della destra al Governo scoprano la libertà di espressione. La realtà è che purtroppo ne condividono parola per parola". Lo afferma il responsabile economia di Sinistra italiana ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra Giovanni Paglia.