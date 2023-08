Difesa: Pd, 'rinvio Dl su libertà sindacale buona notizia'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il rinvio del decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, sulle norme per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, è una ...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il rinvio del decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, sulle norme per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, è una buona e importante notizia. Avevamo chiesto con determinazione questa finestra temporale per due ordini di ragioni: il primo, perché alcuni aspetti del testo non ci sembravano all’altezza delle aspettative e andrebbero secondo noi modificati; il secondo, perché ci permette di avviare un ciclo di audizioni che possano permettere al Parlamento di legiferare con maggior contezza, ascoltando le opinioni e i pareri delle associazioni direttamente coinvolte". Così in una nota i deputati del Partito democratico della commissione Difesa della Camera.