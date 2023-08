Difesa: Picierno, 'fuoco incrociato tra esponenti governo spettacolo di infimo livello'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Le tesi espresse dal generale Vannacci nel suo libro sono ignobili e vergognose, assolutamente incompatibili con la sua funzione. L’esercito, infatti, è un bene di tutta la Repubblica e occorre ricordare che il presidente Sergio Mattarella, secondo quanto sancito dall'articolo 87 della Costituzione, ha il comando delle Forze armate. Purtroppo, però, il governo, invece di chiudere la vicenda con una condanna unanime, come sarebbe avvenuto in ogni democrazia, sta mettendo in scena l'ennesimo spettacolo indecoroso per le nostre istituzioni e per il nostro Paese. Si è aperto un fuoco incrociato tra esponenti dell'esecutivo con Donzelli e Salvini che si sono schierati a difesa di Vannacci, smentendo completamente la posizione espressa dal ministro Crosetto. In tutto ciò sarebbe utile conoscere il pensiero della premier Giorgia Meloni. Chi offende le persone omosessuali, ostenta disprezzo per le donne, coltiva idee razziste e insulta chi la pensa diversamente, non merita di rappresentare in alcun modo il nostro Paese: concetti che dovrebbero costituire basi elementari per chi si trova a governare in una democrazia liberale. Con questa destra retrograda, brutale e liberticida invece anche i valori fondamentali del nostro ordinamento vengono messi in discussione e diventano materia di uno scontro politico di infimo livello". Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico, Pina Picierno.