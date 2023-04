Difesa: Rauti, 'profondo cordoglio per scomparsa Ghersi'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del Capitano Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, che ieri ha perso la vita in un incidente aereo. In questo momento di dolore, mi stringo commossa all’Aeronautica militare ed ai componenti della Pattuglia acrobatica nazionale per la perdita di Pony 5. Cieli blu”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti.