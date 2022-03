Difesa: Romano (Pd), 'tema sollevato da M5S per risollevare sorti elettorali'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Credo che il tema sia stato sollevato dal M5S anche un po’ per risollevare le proprie sorti elettorali. L’invito che faccio ai M5S è scegliamo temi di maggiore responsabilità, magari anche spiegando agli italiani che non si tolgono soldi dalle bollette per aiutare le famiglie per comprare le armi.

Non bisogna scegliere". Così Andrea Romano del Pd a Gli Inascoltabili un programma di radio New Sound Level.

"Rispettiamo i patti: facciamo come fanno gli altri paesi. Perché dobbiamo avere questo voltafaccia? Poi possiamo discutere quanto vogliamo sui tempi, però francamente, da deputato, 10 giorni fa alla camera il M5S ha votato a favore di un ordine del giorno che diceva di rispettare i patti. Adesso cos’è cambiato? Perché devono votare contro? E' una domanda a cui io spero possano rispondere senza polemiche".

"Non c’è nessuna corsa alle armi (…). Si fa tanto parlare della difesa europea, ed è questo il modo per farlo: rendere le nostre forze armate più efficaci. Poi io ritengo che sarebbe molto irresponsabile mettere al rischio la vita del governo in un momento così difficile. Ultimo punto: non si tratta di scegliere tra aumento delle spese militari e, che ne so, sostegno alle famiglie per le bollette; le due cose non sono affatto in alternativa.

Questo governo ha fatto e farà molto per sostenere le famiglie e le imprese italiane rispetto all’aumento del costo dell'energia, ma si tratta di rispettare degli impegni perché l’Italia, lo sappiamo, ha sempre un po’ un pregiudizio su di sé all’estero".