Difesa: Rosato, 'Ue deve essere pronta a difendersi'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "L’Europa sta tornando ad armarsi, lo fa la Francia, la Polonia, la Germania, anche l’Italia deve fare la sua parte. Sono il primo a sostenere che sarebbe meglio impiegare le risorse investendole nella ricerca scientifica, nello sviluppo, ma di fronte a quanto sta accadendo non possiamo non essere pronti a difenderci ed è coerente con la decisione di avere un dispositivo di difesa europeo e non solo nazionale.

L’escalation della spesa militare non l’abbiamo scelta noi, ma l' ha prodotta Putin con la scelta di aggredire un paese confinante". Così Ettore Rosato ai microfoni di Radio Leopolda.