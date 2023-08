Difesa: Rossomando, 'libertà espressione non è libertà insultare e discriminare'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "La libertà di espressione non è libertà di insultare o discriminare. Donzelli dovrebbe averlo capito mesi fa, ma evidentemente non è così. Ancora una volta si comporta come portavoce di una destra che si preoccupa più di cen...

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "La libertà di espressione non è libertà di insultare o discriminare. Donzelli dovrebbe averlo capito mesi fa, ma evidentemente non è così. Ancora una volta si comporta come portavoce di una destra che si preoccupa più di censurare le opposizioni con una particolare predilezione per il Pd, che di governare il Paese. Una strana concezione della democrazia, se di democrazia si può parlare". Lo afferma Anna Rossomando, senatrice Pd e vicepresidente del Senato.