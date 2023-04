**Difesa: Schlein, 'no a aumento spese militari'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Io sono una federalista europea convinta e non mi sono mai sottratta al tema che sia meglio una difesa comune europea. Ma la difesa comune non vuol dire che finchè non c'è una condivisone vera, si va verso un aumento generalizzato delle spese mil...