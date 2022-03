Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Ieri eravamo dei matti, oggi invece si va sulla linea di Conte e del M5S: il raggiungimento del 2% del PIL per le spese militari viene spostato al 2028 e non prima. Così rispettiamo gli impegni ma liberiamo subito risorse per ridurre bollette a famiglie e imprese.

Buon passo avanti, altro che crisi di governo”. E' quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando le dichiarazioni del ministro della Difesa Guerini.