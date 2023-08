Difesa: Toninelli, 'caso Vannacci creato ad arte per distrarre italiani da problemi reali'

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – "Fanno parlare gli italiani di gay, di trans, di italiani poco italiani perché di colore, sulla base di un caso creato ad arte, un libro – non so nemmeno se chiamarlo così – di un tale generale dell'esercito che fa detonare il dibattiro giornalistico e pubblico e quindi per chiudere gli occhi, la bocca e soprattutto il cervello degli italiani che non devono pensare alla benzina che costa 2,30 euro, al prezzo del gas che tornerà a schizzare in autunno, a un autunno-inverno devastante perché non ci sarà neanche più il reddito di cittadinanza. Gli italiani con questo governo devono essere portati a non ragionare o a ragionare del nulla perché se ragionassero delle cose reali non voterebbero più questi politici". Così Danilo Toninelli in un video pubblicato sui suoi canali social.