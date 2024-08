Difesa, Tour Vespucci: a Tokyo conferenza su dimensione subacquea

Milano, 27 ago. (askanews) - La rilevanza strategica e il potenziale di crescita e sviluppo del mondo sottomarino nell'ambito della cooperazione tra Italia e Giappone sono stati al centro di una conferenza internazionale organizzata a Tokyo dalla Marina Militare e dalla Sasakawa Peace Foundation in ...

Milano, 27 ago. (askanews) – La rilevanza strategica e il potenziale di crescita e sviluppo del mondo sottomarino nell’ambito della cooperazione tra Italia e Giappone sono stati al centro di una conferenza internazionale organizzata a Tokyo dalla Marina Militare e dalla Sasakawa Peace Foundation in occasione della tappa nipponica del tour globale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l’Esposizione Itinerante Pluriennale delle Eccellenze Italiane che l’accompagna nei principali porti dei cinque continenti.

Il seminario dal titolo “La Dimensione Subacquea: come accrescere la consapevolezza e il suo uso sostenibile” è stata l’occasione per avviare un dibattito internazionale attraverso diverse prospettive, come quella ambientale di sicurezza, quella tecnologica e quella di governance. Presente il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.