Difesa Ue, Fitto: da Commissione von der Leyen risposte all'altezza

Roma, 14 mar. (askanews) – “Ci vuole una nuova consapevolezza rispetto allo scenario che viviamo, che è cambiato, e quindi c’è bisogno di avere risposte all’altezza. A me sembra che la Commissione europea lo stia facendo e lo stia facendo bene. In questi primi 100 giorni credo l’abbia fatto anche in modo molto efficace”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto a margine della presentazione, all’università Luiss, del libro “Governare le fragilità” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella.

“Parliamo di una commissione europea che nei primi 100 giorni del mandato ha dato già importanti risposte, su tematiche collegate alla competitività, su tematiche collegate all’agricoltura, al settore dell’automotive, al settore industriale in generale ma anche su temi fondamentali come l’immigrazione. Quindi mi sembra che nei primi 100 giorni ci sono state risposte di sistema molto importanti che sono propedeutiche anche alle scelte e alle decisioni che nei prossimi giorni saranno assunte dal collegio”.