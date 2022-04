Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Ho l’impressione che Riccardo Ricciardi abbia frainteso o non abbia proprio visto Prodi ieri a #PiazzapulitaLA7. Il problema non sono le spese militari ma l’assenza della Difesa comune europea. Questo è il momento di costruirla come da tempo dice Enrico Letta".

Così Sandra Zampa su twitter replicando a Ricciardi dei 5 Stelle secondo cui il Pd sarebbe stato smentito da Romano Prodi sulla questione spese per la difesa.