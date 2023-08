Difesa: Zan (Pd), 'Vannacci infanga valori costituzionali, Stato maggiore intervenga'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "È grave e allarmante che un generale dell’esercito in carica pubblichi un saggio politico, tanto più intriso di idee antidemocratiche, razziste, omofobe e misogine, in palese contrasto con la Costituzione. Serve un intervento urgente dello Stato ...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "È grave e allarmante che un generale dell’esercito in carica pubblichi un saggio politico, tanto più intriso di idee antidemocratiche, razziste, omofobe e misogine, in palese contrasto con la Costituzione. Serve un intervento urgente dello Stato maggiore della Difesa per tutelare la credibilità e l’onorabilità delle nostre forze armate impegnate quotidianamente in Italia e all’estero per difendere i valori costituzionali, che Vannacci con le sue parole ha infangato". Lo scrive in un tweet Alessandro Zan, deputato e responsabile diritti del Partito democratico.