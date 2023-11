Difese immunitarie contro i malanni di stagione

Roma, 17 nov. (askanews) – Con l’inverno alle porte si abbassano le temperature e, come ogni anno, arrivano i malanni di stagione. Solo nel periodo freddo del 2022-2023 l’influenza ha colpito oltre 13 milioni di italiani con un picco record rispetto agli ultimi 23 anni.

Bonomelli, brand del beverage funzionale in Italia, ha realizzato con uno dei massimi esperti in materia, il professore Fabio Pace un vademecum per fare chiarezza su microbiota e probiotici, sfatando fake news e falsi miti, e fornendo utili consigli per aumentare le difese immunitarie in vista dell’inverno:

“Stiamo entrando nella stagione fredda e questo comporta un diffondersi delle infezioni respiratorie. Il sistema immunitario ha una roccaforte nell’intestino perché li è dove serve maggiormente. Il microbiota intestinale è un organo vero e proprio, ha delle correlazioni con il nostro cervello e ci aiuta con la detossicazione”.

In particolare si è parlato dell’assunzione dei probiotici a caldo, andando così a sfatare un falso mito:

“All’interno dei nostri batteri buoni ci sono alcuni super ceppi, come i lactobacilli, che hanno una funzione talmente importanti per la vita che sono chiamati probiotici (a favore della vita)”.

Con 26,5 milioni di confezioni vendute nel 2023 (+40% rispetto al 2013), gli integratori alimentari con probiotici sono, secondo i dati Integratori & Salute, tra i più apprezzati in Italia, terzo mercato più grande al mondo con oltre 560 milioni di euro di vendite nel 2021 (+ 5% entro il 2026). Si possono assumere a freddo e anche a caldo (e non tutti lo sanno).

“Tutti noi abbiamo passivamente pensato che siccome vivono nel nostro corpo, questi batteri probiotici siano batteri che temono il freddo o il caldo estremo. Tutto questo non è vero, perché i batteri probiotici così come i batteri in natura hanno uno spettro di attività d’azione fino a contemplare situazioni estreme. Uno dei batteri è il Bacillus Coagulans che è stato selezionato per la sua capacità di vivere molto bene e di attivarsi in condizioni di elevate temperature. È stato scelto per essere usato ad esempio in una tisana”.

