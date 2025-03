Diffusa la prima foto di Papa Francesco in cappellina Gemelli

Città del Vaticano, 17 mar. (askanews) – La Sala stampa della Santa Sede ha diffuso domenica sera la prima immagine di Papa Francesco da quando il ponterice è stato ricoverato il 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

La foto ritrae il pontefice di spalle e con la stola mentre, di fronte all’altare della cappellina posta al decimo piano del policlinico Gemelli di Roma, si appresta a concelebrare messa insieme ad altri sacerdoti. Il volto del pontefice che si intravede, appare dimagrito ma non particolarmente sofferente. Papa Francesco continua le terapie riabilitative e farmacologiche ma ancora non si conoscono i tempi per una ripresa.

Intanto continuano le manifestazioni di affetto verso il Papa. Domenica sono stati soprattutto i bambini a portare gioia e speranza davanti all’ospedale romano con disegni, lettere, poesie ma anche video in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, guidata da padre Enzo Fortunato. Una ondata di affetto definita dai media vaticani “una carezza” a Papa Francesco. Ai bimbi, circa trecento, è stato diffuso il testo dell’Angelus mezzora prima della divulgazione ufficiale. Tra i cartelli portati dai piccoli vi è scritto: “Il Papa aiuta tutti”, “la scuola cattolica tifa per te”.

Prima di lasciare l’ospedale romano i bambini, accompagnati da alcuni genitori e da qualche insegnate, hanno lasciato dei mazzi di fiori e dei disegni per il pontefice che sono stati poi portati nella cappellina dove il Papa prega.